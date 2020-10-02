02.10.2020 (14:30)

Сотрудники военкомата Хакасии приняли участие в посвящении школьников в кадеты

Сотрудники военного комиссариата Республики Хакасия приняли участие в торжественном мероприятии посвящения учеников общеобразовательного учреждения Усть-Абаканского района Республики Хакасия в кадеты.

На протяжении многих лет военный комиссариат Республики Хакасия, тесно взаимодействует с юнармейцами и шефствует над кадетами республики.

При активном участии ветеранов Вооруженных Сил проводятся совещания с руководителями муниципальных образований республики по вопросам развития движения «Юнармия», учебно-методические сборы с начальниками штабов юнармейских отрядов муниципальных образований, занятия с юнармейцами и кадетами по начальной военной подготовке, уроки мужества, экскурсии в воинские части Абаканского территориального гарнизона, военно-тактические игры на местности.

Символично, что посвящение учеников в кадеты проходило у мемориала «Вечная слава».

Кадетские классы в Усть-Абаканской средней общеобразовательной школе начали свою работу с 2015 года и насчитывают 169 школьников, а 25 сентября к ним присоединились еще 53 ученика шестого, восьмого и десятого классов. Это единственное образовательное учреждение в районе, имеющее кадетские классы.

Торжество началось с нежного вальса учеников школы. Затем наступил долгожданный момент принятия присяги, которую провел призер военно-спортивной игры «Победа» в Москве, командир 11 кадетского класса Артём Андреев. Слова присяги юных кадетов звучали громко и торжественно. Будущие воины дали клятву исправно исполнять возложенные на них обязанности, служить верой и правдой Родине, а также защищать её от врага.

Ребята пообещали быть для других учеников образцом в учебе и поведении, воспитывать в себе самые лучшие человеческие качества.

За всем происходящим наблюдали родные и близкие новобранцев. Многие не скрывали слез гордости, особенно во время награждения отличительными знаками «Кадет России» и погонами, которые вручал помощник военного комиссара Республики Хакасия (по работе с ветеранами) подполковник запаса Пагельс Олег Игоревич.

Заключительным моментом стало возложение венка и цветов к могиле Неизвестного солдата и добрые напутственные слова в адрес новоиспеченных кадетов, сказанные ветеранами Вооруженных Сил.

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