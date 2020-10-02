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02.10.2020 (13:50)

Военнослужащие ЗВО провели специальную обработку на сборном призывном пункте города Москвы

На сборном призывном пункте города Москвы военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку контрольно-пропускного пункта, всех лестниц, перил, комнат отдыха для призывников, столовой, а также прилегающей территории к военкомату. Всего было обработано свыше 20 тыс. кв. метров.

Кроме того, во все военкоматы столицы поступили защитные медицинские маски и специальные тесты на определение вирусных заболеваний для проведения мероприятий осеннего призыва граждан на военную службу.

Также с целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва в военные комиссариаты Москвы поставлены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников. Для проведения обеззараживания помещений военных комиссариатов и автомобильного транспорта, выделяемого для перевозки молодого пополнения, создан необходимый запас дезинфицирующих средств.

В зданиях и на прилегающей территории военных комиссариатов, а также в помещениях проводится дезинфекция и санитарная обработка.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Танковые войска , Западный военный округ
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