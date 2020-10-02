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02.10.2020 (13:46)

Личный состав мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдал зачеты по специальной подготовке

Личный состав мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдал зачеты по специальной подготовке военнослужащих для действий в составе российского воинского контингента миротворческих сил.

В течение года с военнослужащими проводились занятия по программе специальной подготовки, включающей языковую подготовку, изучение норм международного права и военно-политической обстановки в регионе.

Перед заступлением мотострелкового батальона в Зону безопасности командование ОГРВ ПРРМ организовало для личного состава сдачу зачетов, которые включали вопросы из программы специальной подготовки и тесты на предмет знания функциональных обязанностей при несении службы на миротворческих постах в Зоне безопасности.

По итогам тестирования 100% личного состава мотострелкового батальона подтвердили свою профессиональную подготовку и готовы к заступлению в Зону безопасности.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Специальная подготовка , Приднестровье
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