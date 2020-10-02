02.10.2020 (13:41)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по связи

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведена тренировка по связи.

В мероприятии по проверке уровня готовности специалистов связи участвовало более 30 военнослужащих подразделений связи ОГРВ ПРРМ, и было задействовано около 10 единиц техники связи.

В ходе тренировки отрабатывались задачи по организации подвижного пункта управления и обеспечения его телефонной, телеграфной, засекреченной связью с вышестоящим штабом и подчиненными подразделениями ОГРВ ПРРМ. Особенностью занятий стала отработка вопросов обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями в условиях повышенной помеховой обстановки.

Военные связисты в ходе тренировки продемонстрировали высокий уровень знаний и навыков по практическому использованию станций спутниковой и радиорелейной связи.

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