02.10.2020 (13:41)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по связи
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведена тренировка по связи.
В мероприятии по проверке уровня готовности специалистов связи участвовало более 30 военнослужащих подразделений связи ОГРВ ПРРМ, и было задействовано около 10 единиц техники связи.
В ходе тренировки отрабатывались задачи по организации подвижного пункта управления и обеспечения его телефонной, телеграфной, засекреченной связью с вышестоящим штабом и подчиненными подразделениями ОГРВ ПРРМ. Особенностью занятий стала отработка вопросов обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями в условиях повышенной помеховой обстановки.
Военные связисты в ходе тренировки продемонстрировали высокий уровень знаний и навыков по практическому использованию станций спутниковой и радиорелейной связи.