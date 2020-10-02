02.10.2020 (13:25)

Армейские велосипедисты завоевали четыре награды на чемпионате России в Ижевске

В Ижевске прошли соревнования чемпионата России по велоспорту на шоссе в дисциплинах «групповая горная гонка» и «индивидуальная гонка на время в гору».

Представительница Центрального спортивного клуба Армии Маргарита Сырадоева одержала победу в групповой горной гонке. Спортсменка преодолела 90 км за 2 часа 48 минут 52,3 секунды. Второй с результатом 2 часа 48 минут 53,6 секунды финишировала Седа Крылова. На третью ступень пьедестала почета поднялась еще одна представительница армейского клуба Марина Уварова, отставшая от одноклубницы на 49,7 секунды.

В мужской групповой горной гонке на 135 км вторым стал армеец Сергей Фирсанов, отставший от победителя Михаила Чирухина (3 часа 33 минуты 26,3 секунды) всего на 0,2 секунды. Замкнул тройку лидеров Булат Халиков, показавший время 3 часа 33 минуты 29,6 секунды.

Кроме того, Маргарита Сырадоева первенствовала в индивидуальной гонке на время в гору на 16 км, показав результат 29 минут 28,6 секунды. Второй результат — 30 минут 3,9 секунды — у Полины Кирилловой. Третьей с результатом 30 минут 28,3 секунды стала Седа Крылова.

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