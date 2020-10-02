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02.10.2020 (12:53)

Морские пехотинцы Балтийского флота полностью выполнили годовую программу прыжков с парашютом

Морские пехотинцы Балтийского флота полностью выполнили программу воздушно-десантной подготовки за 2020 учебный год. «Черные береты» с декабря прошлого года совершили более 5 тыс. прыжков с парашютом.

В рамках подготовки военнослужащие совершали прыжки в различном диапазоне высот (от 600 до 1200 метров) из военно-транспортных самолётов Ан-26 и вертолетов Ми-8 морской авиации Балтийского флота, включая и высадки групп в количестве до 30 человек.

До выполнения практических прыжков с парашютом специалистами и инструкторами по воздушно-десантной подготовке с военнослужащими были проведены теоретические и практические занятия. Кроме стандартных парашютов, применялись и управляемые парашютные системы «Мальва» и «Арбалет».

В ходе воздушно-десантной подготовки флотские парашютисты отработали нестандартные задачи, включающие сбор в назначенных точках после приземления, совершение 5- и 10-километровых марш-бросков в полном боевом снаряжении, а также ведение диверсионных действий на объектах в тылу условного противника, применение современной топографической системы контроля и навигации «ГЛОНАСС», усовершенствованных станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Авиация , Морская пехота , Западный военный округ
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