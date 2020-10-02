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02.10.2020 (12:50)

Экипаж гидрографического катера Черноморского флота приступил к плановой проверке морского района

Экипаж малого гидрографического катера «МГК-1067» Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота приступил к плановой проверке района акватории Азовского моря в зоне ответственности гидрографической службы флота.

В ходе мероприятия специалисты проведут обследование маяков и светящихся знаков в тёмное время суток, а также осуществят проверку функционирования створных знаков с заменой оптического оборудования.

Моряки-гидрографы проверят работу береговых радионавигационных средств, осуществят промер глубин и проведут детальную съёмку рельефа морского дна.

Все работы «МГК-1067» выполняются с использованием современных приборов и программно-аппаратных систем на основе новейших технологий.

Целью мероприятия является обеспечение безопасности мореплавания в районе.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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