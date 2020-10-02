02.10.2020 (12:50)

Экипаж гидрографического катера Черноморского флота приступил к плановой проверке морского района

Экипаж малого гидрографического катера «МГК-1067» Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота приступил к плановой проверке района акватории Азовского моря в зоне ответственности гидрографической службы флота.

В ходе мероприятия специалисты проведут обследование маяков и светящихся знаков в тёмное время суток, а также осуществят проверку функционирования створных знаков с заменой оптического оборудования.

Моряки-гидрографы проверят работу береговых радионавигационных средств, осуществят промер глубин и проведут детальную съёмку рельефа морского дна.

Все работы «МГК-1067» выполняются с использованием современных приборов и программно-аппаратных систем на основе новейших технологий.

Целью мероприятия является обеспечение безопасности мореплавания в районе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице