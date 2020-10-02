02.10.2020 (12:46)

Ветераны войск РХБ защиты ВС РФ передали икону святого мученика Иоанна Воина храму святого благоверного князя Андрея Боголюбского

В храме святого благоверного князя Андрея Боголюбского на Волжском бульваре Москвы состоялась церемония передачи ветеранами войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных Сил Российской Федерации в дар храму иконы святого мученика Иоанна Воина с частицей его мощей.

В мероприятии приняли участие ветераны войск РХБ защиты, члены их семей, прихожане храма и представители военного духовенства.

Святой Иоанн был христианским воином, жившим в IV веке. Его считают покровителем воинов. Образ Иоанна Воина был написан в знак благодарности от ветеранов войск РХБ защиты ВС РФ на их средства. Икона была изготовлена в иконописной мастерской Свято-Боголюбского женского монастыря города Владимира по благословению духовника монастыря схиархимандрита Петра (Кучера).

Икона святого мученика Иоанна Воина с частицей мощей, ставшая украшением храма святого благоверного князя Андрея Боголюбского, теперь доступна для ежедневного поклонения.

В июне 2020 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом благословил определение святого благоверного князя Андрея Боголюбского, небесным покровителем войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.

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