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02.10.2020 (13:29)

Снайперы в лесах Алтая отработали навыки скрытного передвижения

Снайперы мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, отработали навыки маскировки и скрытного передвижения в условиях лесистой местности.

В ходе проведения практических занятий, военнослужащие отработали навыки скрытного передвижения к месту выполнения учебно-боевой задачи, подготовки огневой позиции и ее маскировки с использованием подручных и специальных средств.

Кроме того, снайперы отработали огневые задачи по целям, находящимся на удалении до 300 метров от скрытой позиции из снайперской винтовки Драгунова (СВД), после чего оперативно покинули огневой рубеж, оставаясь незаметными для условного противника.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории 6 субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ , Снайперы
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