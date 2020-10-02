02.10.2020 (12:35)

Военный комиссариат Татарстана в ходе осеннего призыва отправит в войска более 3 тыс. человек

Военный комиссариат Республики Башкортостан в ходе осеннего призыва отправит более 3 тыс. призывников к местам прохождения службы.

Для всех призывников, прибывающих на сборный пункт, будет проведено экспресс-тестирование на наличие COVID-19.

«В целях профилактики и противодействия коронавирусной инфекции все призывные пункты республики обеспечены электронными бесконтактными термометрами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами, бактерицидными лампами. Оборудованы барьерные зоны, в которых проводится термометрия, дезинфекция рук, выдача медицинских масок прибывающим гражданам», - рассказал военный комиссар региона Сергей Погодин.

Перед убытием к местам прохождения службы каждому новобранцу будет выдано вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

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