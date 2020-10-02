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02.10.2020 (12:32)

Артиллеристы ЦВО уничтожили противника на учении под Оренбургом ураганным огнем

Вторая армия Центрального военного округа устроила артиллерийский «ураган» для противника на учении в Оренбургской области.

Практические действия с объёмными взрывами проходили на Тоцком полигоне. Для уничтожения укрепленных позиций условного противника на удалении около 25 км были нанесены залповые удары из 220-миллиметровых реактивных систем "Ураган". Уцелевшие позиции и живую силу противника артиллеристы ликвидировали точечными ударами из 152-миллиметровых самоходных гаубиц Мста-С. Нанесение огневого удара по противнику с большого удаления позволило мотострелковым и танковым подразделениям без остановки продвинуться в глубину обороны и успешно выполнить все поставленные задачи.

В учении приняли участие около тысячи военнослужащих и свыше 150 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ , Учения
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