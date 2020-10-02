02.10.2020 (07:40)

Курсанты ТОВВМУ приняли участие в соревнованиях в рамках программы Молодежной морской лиги «Сбор юных моряков «Юнга»

Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени С.О. Макарова приняли участие в соревнованиях, которые проводятся на базе Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке, в дружине «Океанская эскадра» в рамках программы Молодёжной морской лиги «Сбор юных моряков «Юнга».

Помимо курсантов ТОВВМУ, в состязаниях участвуют юнги клубов юных моряков и военно-патриотических школ Приморского края, команда Морского государственного университета имени Г.И. Невельского, а также дети военнослужащих частей непосредственного подчинения Главному командованию Военно-Морского Флота.

В рамках сбора с участниками проводятся учебно-тренировочные занятия по видам морского многоборья и прикладным видам спорта, занятия по штурманскому делу и практическому такелажу. На Океанской судоверфи участниками проводится сборка и подготовка к спуску на воду четырёх швертботов «Оптимист» и шлюпки Ял-2. Профильные занятия для детей проводятся курсантами ТОВВМУ, а также специально обученными вожатыми и педагогами Всероссийского детского центра «Океан».

Конкурсная программа включает в себя греблю на шлюпках ЯЛ-6 на дистанции 1000 метров, соревнования по кроссу, флажному семафору, такелажу, подачу выброски (метании «лёгости»), разборку/сборку автомата АК-74М, а также конкурс-смотр строя и песни, «визитка» и перетягивание каната.

Сбор юных моряков «Юнга» продлится до 4 октября. Эта программа в «Океане» реализуется уже в шестой раз начиная с 2015 года.

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