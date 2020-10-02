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02.10.2020 (12:07)

В ходе осеннего призыва Башкирия отправит в войска более 4 тыс. новобранцев

Военный комиссариат Республики Башкортостан с 1 октября 2020 года приступил к осеннему призыву граждан на военную службу. Всего на службу будут отправлены более 4 тысяч новобранцев. Также молодые люди будут отправлены в научные роты, в том числе в технополис «Эра».

При этом мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, будут проводиться с учетом опыта, полученного в ходе весеннего призыва, и реализации мер, исключающих проникновение коронавирусной инфекции.

«В военных комиссариатах республики, в пути следования и в воинских частях будут соблюдать все меры профилактики и контроля по предотвращению распространения опасной инфекции. У прибывающих на пункты будет измеряться температура», - отметил временно исполняющий обязанности военного комиссара региона, полковник Рамиль Хайрутдинов. 

Все призывники, прибывшие на сборный пункт, будут проходить экспресс тесты.

Кроме того, все помещения ежедневно будут дезинфицироваться с применением бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха. На сборном пункте призывникам выдадут специальные контейнеры с предметами личной гигиены и маски.

Новобранцы с признаками респираторных заболеваний будут немедленно изолированы, протестированы на наличие коронавирусной инфекции и получат всю необходимую медицинскую помощь.

Призыв продлится до 31 декабря текущего года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Призывник , Центральный военный округ
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