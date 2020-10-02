02.10.2020 (12:07)
В ходе осеннего призыва Башкирия отправит в войска более 4 тыс. новобранцев
Военный комиссариат Республики Башкортостан с 1 октября 2020 года приступил к осеннему призыву граждан на военную службу. Всего на службу будут отправлены более 4 тысяч новобранцев. Также молодые люди будут отправлены в научные роты, в том числе в технополис «Эра».
При этом мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, будут проводиться с учетом опыта, полученного в ходе весеннего призыва, и реализации мер, исключающих проникновение коронавирусной инфекции.
«В военных комиссариатах республики, в пути следования и в воинских частях будут соблюдать все меры профилактики и контроля по предотвращению распространения опасной инфекции. У прибывающих на пункты будет измеряться температура», - отметил временно исполняющий обязанности военного комиссара региона, полковник Рамиль Хайрутдинов.
Все призывники, прибывшие на сборный пункт, будут проходить экспресс тесты.
Кроме того, все помещения ежедневно будут дезинфицироваться с применением бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха. На сборном пункте призывникам выдадут специальные контейнеры с предметами личной гигиены и маски.
Новобранцы с признаками респираторных заболеваний будут немедленно изолированы, протестированы на наличие коронавирусной инфекции и получат всю необходимую медицинскую помощь.
Призыв продлится до 31 декабря текущего года.