02.10.2020 (11:14)

Юнармия помогла потомкам разыскать захоронение красноармейца

Житель Ессентуков Василий Герасименко благодаря помощи Всероссийского движения «Юнармия» нашел в Назрани могилу своего деда. Место захоронения участника Великой Отечественной войны Алексея Герасименко нашли спустя 78 лет после его гибели. Имя фронтовика добавили на обелиск, установленный у районной больницы в Гамурзиевском административном округе.

По словам начальника регионального штаба Юнармия в Республике Ингушетия Мадины Богатыревой, за помощью в поисках захоронения своего родственника обратился Василий Герасименко. На тот момент внук знал лишь то, что дед после ранения находился в госпитале №576. Но госпиталь с таким номером был и в Назрани, и в Чечне в селе Серноводское. Были сделаны различные запросы, активно велась работа с местными поисковиками. И вот спустя некоторое время пришел ответ из Центрального архива Минобороны России. В документе говорилось, что красноармеец Герасименко находился на лечении в полевом подвижном госпитале №576 в Назрани, умер 28 сентября 1942 года.

«В ходе проведенной работы нам удалось установить, что Алексей Герасименко захоронен в братской могиле. Скончавшихся от тяжелых ран бойцов хоронили здесь, недалеко от стен госпиталя. Всего в этом месте похоронено около тысячи солдат и офицеров», - отметила начальник регионального отделения Юнармии в Республике Ингушетия Мадина Богатырева.

Вероятнее всего красноармеец Герасименко участвовал в битве за Кавказ. Это сходится и по датам, и по месту расположения самого госпиталя. Лечебница находилась в 40-50 километрах от Терского хребта, где проходили ожесточенные бои в годы Великой Отечественной войны.

Рядом с госпиталем находится обелиск с именами опознанных павших бойцов. По инициативе Юнармии и при поддержке мэрии Назрани на памятник нанесли инициалы 100-го солдата – красноармейца Алексея Герасименко. Открытие обновленной памятной доски состоялось 28 сентября – ровно через 78 лет после гибели героя.

«Это год, как известно, объявлен годом Памяти и Славы. Все наши основные проекты посвящены 75-летию Великой Победы. Юнармейцы ухаживают за памятниками фронтовиков, встречаются с ветеранами, устраивают мини-парады, отправляются в походы по местам боевой-славы, создают свои музеи и фильмы. Это и есть непрерывная связь поколений. А история в Ингушетии в очередной раз доказывает, что никто не забыт и ничто не забыто», - подчеркнул начальник Главного штаба Юнармии Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

На торжественной церемонии открытия обновленной памятной доски были внук героя Василий Герасименко, ветеран Камбулат Гайсанов и другие почетные гости.

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