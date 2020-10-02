02.10.2020 (10:50)

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил межбазовый переход и прибыл в Североморск

Сегодня фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил межбазовый переход и прибыл в пункт постоянного базирования – главную базу Северного флота Североморск.

В начале недели экипаж фрегата в акватории Белого моря успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели, а также отработал ряд задач курса боевой подготовки.

В ближайшее время экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов», прибывшего в Североморск в середине сентября, продолжит подготовку к плановым мероприятиям боевой подготовки, которые будут отрабатываться в акватории Баренцева моря.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» построен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Он был заложен в 2010-м и спущен на воду в 2014 году. В конце 2018 года начал заводские ходовые испытания, которые проходили в зоне ответственности Балтийского и Северного флотов. За период испытаний фрегат выполнил 3 стрельбы ракетным комплексом «Калибр», одну зенитную ракетную стрельбу, 14 стрельб артиллерией и две стрельбы морским противолодочным оружием.

В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг. Корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота - самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России. В него входят тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов», эсминец «Адмирал Ушаков» и головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

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