02.10.2020 (10:47)

В Сибири стартовал осенний призыв – 2020

В Сибири стартовал осенний призыв 2020 года. Всего с территории региона этой осенью для прохождения военной службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации будут отправлены около 10 000 человек.

До начала работы призывных комиссий все военные комиссариаты региона прошли полную дезинфекционную обработку. Работа с призывниками проходит со строгим соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. У будущих новобранцев в обязательном порядке проводится термометрия тела и производится обработка рук дезинфицирующими растворами. Перед отправкой в войска молодые люди пройдут обязательное тестирование на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Проходить военную службу по призыву новобранцы будут преимущественно в войсках Министерства обороны РФ, из них более половины будут распределены в соединения и воинские части Центрального военного округа.

Осенний призыв в России начался 1 октября и завершится 31 декабря 2020 года.

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