02.10.2020 (10:42)

Вертолеты Ми-24 и Ми-8 нанесли ракетный удар авиагруппировке условного противника на Урале

Ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые Ми-8 ЦВО нанесли ракетный удар по полевому аэродрому и уничтожили авиационную группировку «противника» в ходе летно-тактического учения на Урале.

Экипажи ударных вертолетов Ми-24П и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1 Центрального военного округа (ЦВО) вылетели с аэродрома в Свердловской области к месту обнаружения полевого аэродрома условного противника. Четыре вертолета уральской бригады армейской авиации выполнили скрытый подлет к району огневого применения, снижение до высоты около 50 метров и пуски неуправляемых авиационных ракет С-8 класса «воздух-поверхность». В результате авиационного удара экипажи Ми-24П и Ми-8МТВ5-1 поразили более 20 наземных целей, имитирующих самолеты, вертолеты и пункт управления условного противника.

Всего в ходе учения экипажи совершили около 15 учебно-боевых вылетов и поразили более 60 наземных целей.

В летно-тактическом учении армейской авиации ЦВО было задействовано два ударных вертолета Ми-24П и два транспортно-боевых вертолета Ми-8МТВ5-1, более 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.

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