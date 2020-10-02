02.10.2020 (10:37)

В Бурятии открыт центр патриотического воспитания молодежи «Авангард»

В г. Улан-Удэ открылся учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Он создан на основании поручения Президента Российской Федерации и решения Правительства Республики Бурятия о создании круглогодичных центров «Авангард» в Республике Бурятия. Центр «Авангард» призван стать ресурсом создания новых форм эффективного выстраивания общественно-государственного партнерства, направленного на поддержку формирования системы ценностей у молодых граждан Республики Бурятия.

Военно-патриотический центр «Авангард» – это уникальное общественное объединение. Учебная методика военно-патриотического воспитания включает в себя элементы физического воспитания, военную подготовку, основанную на опыте боевых действий, и патриотическое воспитание. Всё это указывает на полноценный подход к вопросам воспитания подрастающего поколения и его подготовки к служению своему народу.

В проведении торжественной церемонии открытия центра приняли участие заместитель командующего общевойсковым объединением по военно-политической работе полковник Игорь Сокол, военный комиссар Республики Бурятия Александр Трубников, начальник регионального штаба движения «Юнармия» Владимир Ефремов, руководитель движения «Бессмертный полк» в Республике Бурятия Владимир Арефьев и другие официальные лица.

Они отметили важность открытия данного центра в связи с тем, что России нужны грамотные граждане и патриоты, которые уже сегодня формируют будущее страны, и каким оно будет, зависит от тех, кто юн, решителен и настойчив. Именно им предстоит во многом разобраться, всё понять и взвесить, чтобы стать достойными сынами Отечества, достойными гражданами нашей страны. Также прозвучали слова, что наша армия имеет древнюю и славную историю, и теперь у неё достойное будущее благодаря тем ребятам, которые будут обучаться в данном центре.

Важным элементом торжественной части церемонии открытия стало чествование победителей всероссийского конкурса «Правнуки Победителей», который был организован Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Всего в конкурсе приняли участие более 16 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран.

Также в ходе церемонии открытия прозвучали песни военных лет в исполнении оркестра общевойскового объединения и Сергея Плотникова, лауреата Всероссийского конкурса «Салют Победы».

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