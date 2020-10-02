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02.10.2020 (10:31)

Корабли Черноморского флота примут участие во Втором Севастопольском военно-морском салоне «СВМС-2020»

Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) примут участие во Втором Севастопольском военно-морском салоне «СВМС-2020», который пройдёт в Севастополе с 6 по 7 октября этого года.

В рамках проведения «СВМС-2020» будут задействованы экипажи современных боевых кораблей и катеров ЧФ, в том числе фрегат «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», корабль противоминной обороны «Иван Антонов», противодиверсионный катер типа «Грачонок» и патрульный катер типа «Раптор».

Наиболее подготовленные офицеры из состава экипажей проведут экскурсии по верхним палубам для участников и гостей салона.

В ходе проведения военно-морского салона запланировано проведение экспертных и панельных дискуссии, круглых столов и других заседаний, темами которых станут защита геополитических интересов России в Азово-Черноморском и Средиземноморском регионах, а также развитие российского кораблестроения, судостроения и судоремонта.

В мероприятиях военно-морского салона примет участие командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

Показ кораблей и катеров будет проведён на центральном Морском вокзале и на «Минной стенке» рядом с музеем Черноморского флота.

«СВМС-2020» проходит в рамках мероприятий «Морской недели России – 2020» под эгидой Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации совместно с Восьмым Международным морским бизнес-форумом.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Корабли
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