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02.10.2020 (09:45)

На полигоне ЮВО под Волгоградом завершились двухсторонние РТУ с применением воздушного тактического десанта

Двустороннее ротное тактическое учение соединения Южного военного округа (ЮВО) с применением воздушного тактического десанта завершилось на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

В ходе учения военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш в район боевого применения в условиях действий диверсионно-разведывательных групп и огневых засад условного противника.

Особенностью учения стала высадка передового воздушного тактического десанта с захватом плацдарма приземления и обеспечением высадки главных сил. Также в ходе учения отрабатывались действия по быстрому передвижению на указанный рубеж после высадки, уничтожение противника с захватом рубежа, ведение боя до подхода основных сил.

В учении приняли участие около 1 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники, в частности – многоцелевые вертолеты Ми-8 АМТШ «Терминатор» и ударные Ми-28Н «Ночной охотник».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Южный военный округ , Учения , Полигон
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