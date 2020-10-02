02.10.2020 (09:39)

В Волгоградском гарнизоне ЮВО началась проверка подразделений на присвоение почетного звания «ударное»

В Волгоградском гарнизоне Южного военного округа (ЮВО) началась проверка подразделений на присвоение им почетного звания «ударные».

В ходе проверки военнослужащие сдадут нормативы по боевой и тактической подготовкам, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин и танков, как с места, так и в движении по неподвижным и движущимся целям. Сдача итоговых зачетов будет организована как днем, так и в ночное время суток.

Кроме того, каждое подразделение пройдёт испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, а также защите от оружия массового поражения.

По результатам проведенной проверки подразделений, представленных к присвоению наименования «ударных», комиссией штаба ЮВО будет определено соответствие установленным критериям.

Всего проверку пройдут более десяти подразделений общей численностью порядка 1,5 тыс. военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице