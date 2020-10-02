Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.10.2020 (09:34)

С военнослужащими ремонтного подразделения российской военной базы в Абхазии проведено специальное учение

В Абхазии на полигоне Нагвалоу с военнослужащими ремонтного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) проведено специальное учение по восстановлению поврежденной техники в полевых условиях.

В ходе учения особое внимание было уделено практическим действиям по развертыванию и эксплуатации в полевых условиях специальной ремонтной техники базы - новейших ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ и современных мобильных мастерских технического обслуживания автомобильной и бронетанковой техники МТО-АТ и МТО-БТ.

Возможности мобильных мастерских позволяют произвести более 20 видов работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту армейского вооружения и техники в автономных полевых условиях - слесарные, токарные, сварочные и кузнечные работы.

На учения ремонтники в условиях, приближенных к боевым, провели замену узлов и агрегатов боевой и специальной техники в случае ее подрыва на минно- взрывных устройствах, выполнили монтаж и вулканизацию колесных шин бронированной техники, обслужили аккумуляторные батареи.

В ходе учения военнослужащие выполняли специальные нормативы по эвакуации с поля боя неисправной техники с последующим ее ремонтом в полевых условиях.

В учении задействовано около 50 единиц специальной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, автомобили «Тигр», Урал и КамАЗ.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Парад бронетанкового вооружения покажут гостям акции «Броня Танкограда» на полигоне в Челябинского области
Артиллеристы и снайперы ЦВО уничтожили условного противника на учении под Самарой
Морские пехотинцы Балтийского флота провели боевые стрельбы на незнакомом полигоне
В Сочи стартовал осенний 2020 года призыв граждан на военную службу

Метки:
Южный военный округ , Учения , Полигон , Абхазия , Военная база
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false