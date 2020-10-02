02.10.2020 (09:34)

С военнослужащими ремонтного подразделения российской военной базы в Абхазии проведено специальное учение

В Абхазии на полигоне Нагвалоу с военнослужащими ремонтного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) проведено специальное учение по восстановлению поврежденной техники в полевых условиях.

В ходе учения особое внимание было уделено практическим действиям по развертыванию и эксплуатации в полевых условиях специальной ремонтной техники базы - новейших ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ и современных мобильных мастерских технического обслуживания автомобильной и бронетанковой техники МТО-АТ и МТО-БТ.

Возможности мобильных мастерских позволяют произвести более 20 видов работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту армейского вооружения и техники в автономных полевых условиях - слесарные, токарные, сварочные и кузнечные работы.

На учения ремонтники в условиях, приближенных к боевым, провели замену узлов и агрегатов боевой и специальной техники в случае ее подрыва на минно- взрывных устройствах, выполнили монтаж и вулканизацию колесных шин бронированной техники, обслужили аккумуляторные батареи.

В ходе учения военнослужащие выполняли специальные нормативы по эвакуации с поля боя неисправной техники с последующим ее ремонтом в полевых условиях.

В учении задействовано около 50 единиц специальной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, автомобили «Тигр», Урал и КамАЗ.

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