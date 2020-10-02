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02.10.2020 (08:27)

Сводный отряд Минобороны завершил работу по сносу аварийных построек в Тулуне

Личный состав сводного отряда Министерства обороны Российской Федерации завершил снос аварийных построек после наводнения 2019 года в г. Тулун Иркутской области.

"Всего на территории города было демонтировано более 450 аварийных построек, пришедших в негодность в результате наводнения в 2019 году", - сказал заместитель командира сводного отряда Александр Терентьев.

В пресс-службе Центрального военного округа добавили, что для демонтажа и сноса аварийных строений инженеры использовали инженерную машину разграждения ИМР-2М на базе танка Т-72. После чего участки выравнивались при помощи инженерного путепрокладчика БАТ-2 и экскаватора. На данный момент личный состав вернулся в пункты постоянной дислокации.

"У нас оставались места, где люди покинули свое жилье. Там стояла угроза пожарной безопасности, и в глаза бросалось, что территория в ужасном состоянии. В этом году к нам на помощь по уборке территории пришли Вооруженные Силы РФ. И мы очень благодарны ребятам, которые выполнили задачу", - сказал мэр Тулуна Юрий Карих.

Сводный отряд из числа специалистов инженерных подразделений с военной специальной техникой прибыл в Тулунский район в конце августа. Личный состав оказывал помощь администрации и жителям города в работе по демонтажу строений, пришедших в негодность в результате последствий наводнения 2019 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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