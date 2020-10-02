02.10.2020 (07:08)
Обходящий отряд решил исход боя в ходе крупного двустороннего учения подразделений ВВО в Еврейской автономии
На полигоне «Биджан» в Еврейской автономной области состоялся финальный этап крупного двустороннего тактического учения с подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа. Исход боя решили удары обходящих отрядов в тыл и фланг условного противника. Действия отрядов в режиме реального времени корректировалось командованием с помощью разведывательной беспилотной авиации.
По замыслу учения крупная группировка условного противника заняла выгодный рубеж и перешла к обороне. Для того, чтобы выбить «врага» с позиций командованием было принято решение совершить обход во фланг и тыл штурмовым отрядом. Для разведки маршрута обхода и корректировки действий отряда была задействована пара беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Отряд на высокой скорости совершил бросок в тыл противника и с ходу нанес удар огнем спешившихся мотострелков, боевых машин пехоты и танков. Поддержка отряда осуществлялась современными артиллерийским системами Мста-С.
Внезапный маневр позволил разгромить противника. Стоит отметить, что учения проводились в сложных погодных условиях переувлажненного грунта лесисто-болотистой местности, в зоне действия природной ЧС. Не смотря на это, все задачи учения были полностью достигнуты.
В учении было задействовано около 1 тысячи военнослужащих и около 250 единиц вооружения и военной техники, среди которой недавно поступившие на вооружение современные танки Т-80БВ.