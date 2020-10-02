02.10.2020 (07:01)

Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова приняли участие в соревнованиях в рамках программы Молодежной Морской Лиги «Сбор юных моряков «Юнга»»

Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова приняли участие в соревнованиях, которые проводятся на базе Всероссийского детского центра «Океан» в городе Владивостоке в дружине «Океанская эскадра» в рамках программы Молодёжной Морской Лиги «Сбор юных моряков «Юнга». Помимо курсантов ТОВМУ имени С.О.Макарова, в соревнованиях принимают участие юнги клубов юных моряков и военно-патриотических школ Приморского края, команда-представитель Морского государственного университета имени И.Невельского, а также дети военнослужащих частей непосредственного подчинения Главного командования Военно-Морского Флота.

В рамках Сбора с участниками проводятся учебно-тренировочные занятия по видам морского многоборья и прикладным видам, занятия по штурманскому делу, практическому такелажу. На «Океанской судоверфи» участниками проводится сборка и подготовка к спуску на воду четырёх швертботов «Оптимист» и шлюпки Ял-2. Профильные занятия для детей проводятся курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова, а также специально обученными вожатыми и педагогами Всероссийского детского центра «Океан».

Конкурсная программа включает в себя: гребля на шлюпках ЯЛ-6 на дистанции 1000 метров, соревнования по кроссу, флажному семафору, такелажу, подаче выброски (метании «лёгости»), разборка/сборка автомата АК-74М, а также конкурс-смотр строя и песни, «визитка» и перетягивание каната.

Сбор юных моряков «Юнга» продлится до 4 октября 2020 года. Эта программа в «Океане» реализуется уже в 6-й раз, начиная с 2015 года.

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