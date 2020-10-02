02.10.2020 (06:58)

Военнослужащие военной полиции ВВО завершили специальную подготовку

В подразделениях военной полиции Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, завершились учения в рамках практической подготовки личного состава.

Военнослужащие военной полиции выполнили упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и метанию гранат. Помимо этого военные полицейские выполнили нормативы по применению средств индивидуальной защиты.

Также военнослужащие усовершенствовали навыки по оказанию первой медицинской помощи, преодолению полосы препятствий, выполнению приемов рукопашного боя.

В учении принимали участие около 100 военнослужащих военной полиции ВВО.

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