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02.10.2020 (06:54)

В Амурской области артиллерия большой мощности ВВО выполнила боевую стрельбу на максимальную дальность

На полигоне «Трехречье» в Амурской области состоялись стрельбы подразделений самоходных артиллерийских установок большой мощности  «Малка». Расчетами отработано уничтожение целей на различных дистанциях, в том числе проведена стрельба на максимальные дальности на расстоянии более 40 километров.

Огнем 203 мм установок «Малка» уничтожены полевые склады с боеприпасами, а также  командные пункты незаконных вооруженных формирований. Цели поражались одиночными выстрелами и залпами нескольких орудий. Для стрельбы применялись различные виды боеприпасов. Всего было отработано около 30 огневых задач. Координаты целей были разведаны беспилотной авиацией, которые затем зафиксировали точность уничтожения объектов.

Справочно: САУ «Малка» способна производить до трех выстрелов в минуту и предназначена для уничтожения особо важных объектов и целей противника на расстоянии до 50 км. В ходе модернизации САУ, орудия получили новую аппаратуру внутренней связи, приема и обработки данных, радиостанцию, приборный комплекс системы защиты и приборов наблюдения, кроме того, модернизации подверглись коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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