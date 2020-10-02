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02.10.2020 (06:47)

В общевойсковом объединении ВВО провели занятие с гранатометчиками

С подразделениями гранатометчиков общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированными в Забайкальском крае, прошли занятия по огневой подготовке.

К занятию было привлечено около 100 гранатометчиков объединения. Огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и боевую технику условного противника, велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов станковых АГС-17.

В ходе занятия военнослужащие отработали действия по скрытному перемещению, занятию огневых позиций и маскировке подручными средствами. Особое внимание было уделено корректировке огня при порывистом ветре для поражения малоразмерных целей, находящихся на максимальных дальностях.

Занятие с гранатометчиками прошло на войсковом стрельбище полигона «Борзя новая» в Забайкальском крае.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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