02.10.2020 (06:38)

В амурское соединение железнодорожных войск ВВО поступили БпЛА

В соединение железнодорожных войск Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, поступили беспилотные летательные аппараты.

Поступившие БЛА обладают улучшенными характеристиками, надежны и просты при эксплуатации, а также имеют повышенный ресурс работы. Ориентирование в пространстве машин осуществляется при помощи отечественной системы «ГЛОНАСС».

Новые БПЛА будут выполнять задачи по инженерной разведке местности перед возведением железнодорожных путей и мостов, а также ряд других задач, требующих участия беспилотной авиации.

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