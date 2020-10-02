02.10.2020 (06:32)

На Камчатке расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» выполнили электронные пуски по отряду кораблей условного противника

Подразделения в составе колонн совершили марш из полевого лагеря в назначенные районы на побережье Авачинского залива, расположенные на значительном удалении друг от друга.

Ракетчики провели тренировки по организации охранения позиционных районов, а также с использованием беспилотных летательных аппаратов осуществили разведку прилегающей территории.

В ходе практических действий мобильные пусковые установки «Бастион» и «Бал» отработали организацию получения целеуказания и нанесение удара по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков ракет. После проведения упражнений пусковые установки скрытно сменили позиции.

К отработке задач тактического учения, которое стартовало 29 сентября, на различных этапах привлекается свыше 300 военнослужащих и более 80 единиц боевой и специальной техники.

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