02.10.2020 (06:26)

Более 1 тысячи граждан из Бурятии в ходе осеннего призыва отправят на военную службу

Военные комиссары и призывные комиссии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Республике Бурятия, приступили к выполнению мероприятий по призыву граждан на военную службу в рамках осеннего призыва.

На всех призывных пунктах предприняты все необходимые противоэпидемиологические меры для обеспечения безопасности призывных мероприятий, проходящих в условиях пандемии.

На входе в призывные и сборные пункты организован термометрический пост с обязательной проверкой у каждого призывника температуры тела бесконтактными термометрами. Граждане с повышенной температурой будут сразу изолированы. Также гражданам выдадут медицинские маски, одноразовые перчатки, проведут дезинфекцию рук специальными средствами.

Перед началом работы все сотрудники и врачи военкоматов сдали тесты на коронавирус, для этого был организован выезд медицинских сотрудников с мобильной лабораторией военного госпиталя.

Кроме этого специалисты РХБ защиты подразделения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия, провели специальную обработку служебных помещений, прилегающей территории и врачебных кабинетов, которые обеспечены бактерицидными облучателями и тест-системами. Каждые два часа сотрудники военкоматов дезинфицируют рабочие поверхности. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов.

Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку. К местам службы первые призывники отправятся не ранее 19 октября.

В ходе стартовавшего осеннего призыва, военные комиссариаты и призывные пункты Бурятии планируют призвать и направить на военную службу по призыву более 1 тысячи граждан.

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