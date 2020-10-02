02.10.2020 (06:23)

Более 400 призывников с Сахалина пополнят ряды Вооружённых сил Российской Федерации

В рамках осеннего призыва в Сахалинской области на военную службу призовут более 400 новобранцев.

Все новобранцы в ходе осеннего призыва на военную службу дважды пройдут экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, в муниципальных военкоматах и на сборном пункте.

Транспорт для доставки призывников на сборный пункт пройдёт специальную дезинфекционную обработку, перевозка общественным транспортом полностью исключена.

Во всех военных комиссариатах Сахалинской области приняты дополнительные меры по профилактике распространения вирусных инфекций. Кроме того, призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, усилены режимы проветривания всех помещений.

По прибытию в воинские части все новобранцы на две недели будут размещены отдельно от остального личного состава. С каждым из них медики проведут инструктаж о соблюдении противоэпидемических мер и выдадут средства индивидуальной защиты и дезинфекции.

Перед началом работы призывных комиссий военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса Восточного военного округа, провели дезинфекцию всех помещений военных комиссариатов, сборных пунктов и прилегающих к ним территорий.

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, большинство новобранцев останутся проходить службу в подразделениях армейского корпуса Восточного военного округа дислоцирующегося на острове Сахалин.

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