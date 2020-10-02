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02.10.2020 (03:59)

На Камчатке проводится проверка физической подготовки военнослужащих Тихоокеанского флота

С 1 по 7 октября в соединениях и частях Войск и сил на Северо-востоке России работает группа проверяющих Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил РФ.

К проверке привлекается весь личный состав управления ОКВС, соединения кораблей охраны водного района, смешанного авиаполка и отдельной автомобильной роты - всего свыше 600 военнослужащих.

Под руководством Командующего ОКВС контр-адмирала Александра Юлдашева личный состав объединения сдает бег на дистанции от 60-ти метров до 3-х километров, толчок 24-х килограммовых гирь, жим штанги лежа, подтягивание и подъем переворотом, подъем силой.

Председатель комиссии старший инспектор отдела физической подготовки управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ подполковник Алексей Машков отметил высокую организацию проводимого мероприятия.

 На Камчатке для военнослужащих ТОФ созданы все условия Для занятий спортом.  Построены и функционируют спортивно-оздоровительный комплекс «Океан» с бассейном, аквапарком и тренажерными залами, ледовый дворец «Айсберг» на территории микрорайона Рыбачий города Вилючинск, закрытые и открытые игровые площадки в Петропавловске-Камчатском. Проводятся соревнования по игровым видам спорта, по плаванию и хоккею. Все это позволяет военнослужащим поддерживать оптимальную физическую форму.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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