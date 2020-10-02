02.10.2020 (03:56)

Осенний призыв в Амурской области пройдет с повышенными мерами сохранения здоровья призывников

Около 800 граждан Амурской области будут призваны и отправлены в войска в рамках осеннего призыва. Призыв будет проведен при усиленных мерах сохранения здоровья граждан. Абсолютное большинство новобранцев будут проходить военную службу в войсках Восточного военного округа, а около половины из них в соединениях и частях дислоцированных в Приамурье.

На сборном пункте области и районных комиссариатах приняты исчерпывающие меры по сохранению здоровья призывников.

Специалисты военкоматов проинструктированы, создан необходимый запас медицинских масок, экспресс-тестов, дезинфицирующих растворов и других средств индивидуальной защиты здоровья. Места сбора призывников оборудованы бактерицидными облучателями, постами медицинского контроля, а также проведены другие меры предупреждения заболевания и своевременного выявления лиц с признаками вирусной инфекции.

Вызов граждан будет проводиться планомерно, не допуская скопления призывников. Большинство вопросов будет отработано дистанционно с использованием телефонной связи. Перевозка призывников будет организована отдельным транспортом, предварительно прошедшим полную дезинфекцию.

Традиционно на сборном пункте призывников обеспечат установленной формой одежды, согласно вида и рода войск, принадлежностями для личной гигиены, банковской картой для получения денежного довольствия и питанием на путь следование к месту службы. Осенний призыв стартовал в ВВО 1 октября и продлится до конца текущего года.

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