02.10.2020 (03:51)
Ночные учебно-тренировочные полёты совершили крупнейшие в мире вертолёты Ми-26 армейской авиации ВВО
Самые большие в мире, серийно выпускаемые вертолёты Ми-26, армейской авиации Восточного военного округа совершили ночные учебно-тренировочные полёты.
В ходе выполнения полётов экипажами вертолётов были выполнены лётно -тактические задания по взлёту с аэродрома базирования и посадки в назначенный район, зависание в воздухе при доставке грузов различного назначения в условиях плохой видимости.
А также, были отработаны задачи по транспортировке грузов больших объёмов на внешней подвеске на дальнее расстояние. Транспортирование крупногабаритных грузов является одним из самых сложных элементов в учебной программе боевой подготовки и позволяет поддерживать требуемый уровень навыков пилотирования винтокрылых машин.
Кроме того, экипажами практически отработаны упражнения по совершению полётов над лесной местностью на малых высотах и через ряд крупных горных перевалов со сложным рельефом, что требовало высочайшего лётного опыта и профессионального мастерства.