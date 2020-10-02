02.10.2020 (03:51)

Ночные учебно-тренировочные полёты совершили крупнейшие в мире вертолёты Ми-26 армейской авиации ВВО

Самые большие в мире, серийно выпускаемые вертолёты Ми-26, армейской авиации Восточного военного округа совершили ночные учебно-тренировочные полёты.

В ходе выполнения полётов экипажами вертолётов были выполнены лётно -тактические задания по взлёту с аэродрома базирования и посадки в назначенный район, зависание в воздухе при доставке грузов различного назначения в условиях плохой видимости.

А также, были отработаны задачи по транспортировке грузов больших объёмов на внешней подвеске на дальнее расстояние. Транспортирование крупногабаритных грузов является одним из самых сложных элементов в учебной программе боевой подготовки и позволяет поддерживать требуемый уровень навыков пилотирования винтокрылых машин.

Кроме того, экипажами практически отработаны упражнения по совершению полётов над лесной местностью на малых высотах и через ряд крупных горных перевалов со сложным рельефом, что требовало высочайшего лётного опыта и профессионального мастерства.

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