Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.10.2020 (01:00)

Все подразделения ВДВ, участвовавшие в совместном учении «Славянское братство – 2020», прибыли в пункты постоянной дислокации

Сегодня, на железнодорожные станции «Полковая» в г. Пскове и «Рязань», прибыли два последних воинских эшелона с подразделениями российских десантников Псковского и Тульского соединений ВДВ, принимавших участие в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении «Славянское братство – 2020» на территории Республики Беларусь.

На станциях выгрузки десантников встречали представители командования, администраций, ветераны Воздушно-десантных войск, родные и близкие военнослужащих.

Командиры соединений приняли доклады о прибытии подразделений после успешного выполнения учебно-боевых задач, после чего личный состав приступил к разгрузке техники с воинских эшелонов и совершению маршей в пункты постоянной дислокации.

Ранее в пункт постоянной дислокации железнодорожным транспортом прибыл личный состав подразделений Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, также принимавших участие в совместном учении «Славянское братство-2020» на территории Республики Беларусь.

Всего в ходе активной фазы белорусско-российского учения «Славянское братство-2020», проходившего в период с 14 по 25 сентября 2020 г. на территории Республики Беларусь принимало участие более 900 военнослужащих и 100 единиц техники Псковского, Ивановского и Тульского гвардейских соединений Воздушно-десантных войск.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Новости по теме:
Уникальные материалы о подвиге десантников 6 роты из Пскова передадут в Музей истории ВДВ
Военнослужащие десантно-штурмового соединения ВДВ в Бурятии отработали практическую стрельбу и управление огнем артиллерии на полигоне Сосновый бор
Около 500 курсантов РВВДКУ прибыли на Кубань для отработки на практике навыков, полученных за время обучения
Два батальона Псковских и Рязанских десантников, участвовавших в совместном учении «Славянское братство – 2020», погрузили технику и личный состав в эшелоны и убыли в пункты постоянной дислокации

Метки:
Воздушно-десантные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false