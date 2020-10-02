02.10.2020 (01:00)

Все подразделения ВДВ, участвовавшие в совместном учении «Славянское братство – 2020», прибыли в пункты постоянной дислокации

Сегодня, на железнодорожные станции «Полковая» в г. Пскове и «Рязань», прибыли два последних воинских эшелона с подразделениями российских десантников Псковского и Тульского соединений ВДВ, принимавших участие в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении «Славянское братство – 2020» на территории Республики Беларусь.

На станциях выгрузки десантников встречали представители командования, администраций, ветераны Воздушно-десантных войск, родные и близкие военнослужащих.

Командиры соединений приняли доклады о прибытии подразделений после успешного выполнения учебно-боевых задач, после чего личный состав приступил к разгрузке техники с воинских эшелонов и совершению маршей в пункты постоянной дислокации.

Ранее в пункт постоянной дислокации железнодорожным транспортом прибыл личный состав подразделений Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, также принимавших участие в совместном учении «Славянское братство-2020» на территории Республики Беларусь.

Всего в ходе активной фазы белорусско-российского учения «Славянское братство-2020», проходившего в период с 14 по 25 сентября 2020 г. на территории Республики Беларусь принимало участие более 900 военнослужащих и 100 единиц техники Псковского, Ивановского и Тульского гвардейских соединений Воздушно-десантных войск.

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