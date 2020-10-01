01.10.2020 (23:52)

В Иркутском соединении применялась машина дистанционного разминирования «Листва»

В Иркутском соединении (Иркутская область) для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования применялась новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва». По легенде учения, на маршруте движения колонны диверсанты заложили около 20 дистанционно управляемых взрывных устройств. Данные мины планировалось привести в действие, однако они попали в поле зрения излучателей машины разминирования. Подрывы произошли до начала движения колонны, все «закладки» были уничтожены.

Агрегаты мобильного ракетного комплекса «Ярс», для которых предназначались данные «сюрпризы», в это время находились на большом расстоянии от места взрыва и не могли пострадать. МДР обезвредила все без исключения взрывные устройства: не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 50 метров от самой трассы.

МДР «Листва» предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств (МВУ) с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты.

Обнаружение МВУ осуществляется с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля.

Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением.

Ранее эту технологию не использовали для ликвидации взрывных устройств на расстоянии.

Мины и фугасы электроника «Листвы» способна обнаружить на дистанции до 100 метров.



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