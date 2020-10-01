01.10.2020 (22:09)

Свыше 500 постов технического обслуживания вооружения и военной техники развернуто в гарнизонах общевойсковой армии ЗВО для подготовки к зимнему периоду обучения

Свыше 500 постов технического обслуживания вооружения и военной техники развернуто на азе соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Московской областях.

Свыше тысячи военнослужащих штатных и нештатных материально-технических подразделений приступили к подготовке перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации. Всего в ходе перевода будет обслужено свыше 10 тыс. единиц вооружения и техники, в том числе современные ракетные комплексы ОТРК «Искандер», зенитно-ракетные комплексы «Бук-М3», реактивные системы залпового огня «Ураган», «Торнадо-Г», новейшие самоходные гаубицы Мста-С-М2, танки Т-72Б3, комплекс РЭБ «Палантин-А», машины разведки «Рысь» и «Тайфун-К».

Также для выполнения положенных технических работ на местах обслуживания развернуто более 50 постов для проведения сложных операций с применением специальной техники. Часть работ будет выполнена специалистами промышленности в рамках регламентного обслуживания.

Для сохранения эксплуатационных характеристик вооружения и техники при возможных экстремально высоких температурах используется более качественные сорта смазок и специальных жидкостей, позволяющих эксплуатировать технику до +50 градусов по Цельсию.

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Для оценки проводимых работ, выполняемых экипажами машин и техническими специалистами, организованы комиссии по контролю за качеством обслуживания. Работы завершатся до начала зимнего периода обучения -1 декабря.