01.10.2020 (20:33)
Новые парки боевой техники подготовят для первой итоговой проверки в воинских частях общевойсковой армии ЗВО
Новые парки боевой техники подготовят представители военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации и военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа для проведения первой итоговой проверки за 2020 год.
В летнем периоде обучения военные строители завершили работы по возведению крытых укрытий, тепловых и инженерных сетей парков боевых машин, а также оборудование каркасных ангаров парко-технической зоны дивизии в Воронежской, Белгородской областях.
Новые парки состоят из нескольких зон, в которых расположены пункты технического обслуживания и ремонта, места хранения боевых машин и техники подразделений обеспечения, пункты ежедневного технического осмотра, мойки и заправки.
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