01.10.2020 (19:03)
Ракетные полки Иркутского соединения РВСН, оснащенные ПГРК «Ярс», осваивают новые районы боевого патрулирования
В ходе командно-штабного учения с Иркутским соединением РВСН ракетные полки, оснащённые подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс», совершают интенсивные манёвренные действия по смене полевых позиций с освоением новых районов боевого патрулирования.
Маршруты прокладываются с учетом возможностей и тактико-технических характеристик имеющихся ракетных комплексов.
Полевые позиции автономных пусковых установок внушительны по своим площадям. При этом мобильные ракетные комплексы надёжно укрыты в глубине России от средств поражения условного противника, но если вдруг возникнет необходимость, пусковые установки могут рассредоточиться в любой точке Российской Федерации.
Масштабное учение позволяет проверить готовность Ракетных войск стратегического назначения действовать в условиях с непредсказуемыми изменениями обстановки независимо от времени суток. В ходе выполнения практических задач создавалась обстановка с различными вариантами схем управления воинскими частями и подразделениями. При этом отрабатывались вопросы управления войсками командными пунктами на ступень выше штатной.
Одна из важнейших задач, которая стояла перед иркутскими ракетчиками — максимально скрытно сменить полевые позиции.
В общей сложности к учению привлекались более 3 тыс. военнослужащих, было задействоано около 300 единиц техники.