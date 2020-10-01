01.10.2020 (19:03)

Ракетные полки Иркутского соединения РВСН, оснащенные ПГРК «Ярс», осваивают новые районы боевого патрулирования

В ходе командно-штабного учения с Иркутским соединением РВСН ракетные полки, оснащённые подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс», совершают интенсивные манёвренные действия по смене полевых позиций с освоением новых районов боевого патрулирования.

Маршруты прокладываются с учетом возможностей и тактико-технических характеристик имеющихся ракетных комплексов.

Полевые позиции автономных пусковых установок внушительны по своим площадям. При этом мобильные ракетные комплексы надёжно укрыты в глубине России от средств поражения условного противника, но если вдруг возникнет необходимость, пусковые установки могут рассредоточиться в любой точке Российской Федерации.

Масштабное учение позволяет проверить готовность Ракетных войск стратегического назначения действовать в условиях с непредсказуемыми изменениями обстановки независимо от времени суток. В ходе выполнения практических задач создавалась обстановка с различными вариантами схем управления воинскими частями и подразделениями. При этом отрабатывались вопросы управления войсками командными пунктами на ступень выше штатной.

Одна из важнейших задач, которая стояла перед иркутскими ракетчиками — максимально скрытно сменить полевые позиции.

В общей сложности к учению привлекались более 3 тыс. военнослужащих, было задействоано около 300 единиц техники.

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