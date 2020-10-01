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01.10.2020 (20:08)

Военнослужащие ЗВО приняли участие в открытии мемориала «Оружейникам Отечества» в Санкт-Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония открытия мемориала «Оружейникам Отечества», посвящённого работникам военно-промышленного комплекса страны.

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), принявшие участие в открытии памятника, возложили цветы и почтили память конструкторов, испытателей, инженеров, рабочих, погибших при разработках вооружения и военной техники.

Мемориальная композиция включает в себя танк Т-80, установленный ранее, и 152-мм пушку «Гиацинт-Б», которая была передана военнослужащими одной из воинских частей ЗВО.

В торжественной церемонии приняли участие ветераны труда, представители военно-промышленных предприятий города, фронтовики Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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