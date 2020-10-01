01.10.2020 (19:17)

Боевое знамя Дома офицеров ЗВО, вручённое в 1944 году, размещено для вечного хранения в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге Боевое знамя Дома офицеров Западного военного округа (ЗВО), которое было вручено личному составу в 1944 году вместе с орденом Красной Звезды за участие в обороне Ленинграда, размещено для вечного хранения в музее.

В ходе торжественной церемонии Почетный караул с особыми мерами безопасности осуществил перенос знамени из штаба ЗВО в Дом офицеров. На церемонии присутствовал коллектив учреждения, фронтовики и жители блокадного Ленинграда.

В годы Великой Отечественной войны в здании Дома офицеров, который тогда именовался Ленинградским Домом Красной Армии размещались 18 концертных бригад, пункт записи добровольцев, точка сбора посылок на фронт, точка противовоздушной обороны, выставки художников-фронтовиков и трофейного немецкого оружия.

В воинских частях и на кораблях Ленинградского фронта, в госпиталях и на заводах артистами Дома офицеров были даны сотни концертов. В одной из концертных бригад работала легендарная Клавдия Шульженко.

Боевое знамя, вручаемое воинской части, является официальным символом и воинской реликвией воинской части, олицетворяет ее честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывает на предназначение воинской части и ее принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации.

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