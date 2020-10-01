01.10.2020 (19:04)

Призывники из северных регионов России останутся служить на Северном флоте

Сегодня во всех регионах России начался осенний призыв на военную службу граждан призывного возраста. Он проходит в непростой эпидемической обстановке. Об особенностях призыва в субъектах федерации, входящих в зону ответственности Северного флота, рассказал сегодня журналистам начальник организационно-мобилизационного управления штаба Северного флота контр-адмирал Дмитрий Смирнов.

Пресс-конференция, посвящённая началу осеннего призыва, прошла на сборном пункте областного военного комиссариата Мурманской области. Помимо начальника организационно-мобилизационного управления флота в ней приняли участие военный комиссар Мурманской области полковник Олег Хамов, ведущий инструктор областного военкомата вице-адмирал в отставке Юрий Бояркин и старший помощник военного прокурора Мурманского гарнизона капитан юстиции Сергей Заболотный. Все участники мероприятия были в средствах индивидуальной защиты. Основное внимание выступающих было уделено вопросам обеспечения призыва с учётом борьбы с распространением вирусных инфекций.

Весенний призыв показал, что все принимаемые противоэпидемические меры в военных комиссариатах Мурманской и Архангельской областей и их муниципальных отделах полностью себя оправдали и позволили не допустить распространения инфекционных заболеваний среди призывников. Если начало весеннего призыва сотрудники военных комиссариатов и призывных комиссий работали дистанционно, а непосредственно к приёму призывников приступили только с 12 мая, то сегодня работу начали все 67 призывных комиссий, созданных в муниципальных образованиях и в региональных центрах Архангельской и Мурманской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. С октября по декабрь им предстоит призвать и отправить в Вооружённые силы России, Росгвардию и Президентский полк около 4000 жителей Крайнего Севера.

С целью минимизации перевозок призывников в другие регионы, большинство из них будет проходить военную службу недалеко от места жительства – в подразделениях Северного флота, и частях центрального подчинения, а также в научно-производственной роте производственного объединения «Севмаш» в Северодвинске.

Перед отправкой в войска все призывники пройдут двойное тестирование на коронавирусную инфекцию, будут обеспечены медицинскими масками и перчатками, средствами личной гигиены и формой одежды соответствующего вида Вооружённых сил, где они будут служить по призыву, а затем смогут остаться по контракту.

Медицинским имуществом, тест-системами, средствами индивидуальной защиты, обмундированием для призывников все подчинённые Северному флоту военные комиссариаты обеспечены в полном объёме.

На все вопросы, касающиеся осеннего призыва сотрудники военных комиссариатов готовы ответить по рабочим телефонам: 8-8182-242-435 (Архангельск), 8-8152-52-80-77 (Мурманск), 8-8212-21-40-25 (Сыктывкар).

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