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01.10.2020 (18:57)

Спасатели ЦВО ночью десантировались в район условного бедствия экипажа спускаемого аппарата космического корабля в Иркутской области

Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы (ПС и ПДС) Центрального военного округа (ЦВО) выполнили десантирование парашютным способом ночью на ограниченную площадку в районе условного бедствия экипажа спускаемого аппарата космического корабля в ходе учения в Иркутской области.

По замыслу учения, условно потерпевший бедствие экипаж совершил экстренную ночную посадку в труднодоступной таежной зоне. После получения координат района посадки для спасения космонавтов вылетела поисково-спасательная группа, которая обнаружила экипаж, подающий сигнал бедствия с помощью сигнальных огней.

Авиационные спасатели с применением новейших парашютных систем «Арбалет-2» десантировались с вертолета с высоты около 1000 метров, выполняя динамичное маневрирование для точного приземления на ограниченную по размерам площадку.

После оказания первой медицинской помощи экипажу фельдшеры-спасатели выполнили подъем пострадавших на борт вертолета беспосадочным способом на высоту более 30 метров с помощью специального подъемного устройства.

В ходе отработки сложных способов десантирования авиационные спасатели выполнили более 100 прыжков, в том числе около 30 в ночное время с приземлением на ограниченные площадки в труднодоступных районах тайги.

К учению, которое продлится до середины октября, привлечены спасатели, укладчики парашютов и военные медики ЦВО, в том числе специалисты ПС и ПДС объединенной российской военной базы Кант в Киргизии. После завершения учения военные специалисты будут переброшены к местам выполнения задач по обеспечению запуска космического корабля «Союз МС-17» и посадки пилотируемого аппарата космического корабля «Союз МС-16».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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