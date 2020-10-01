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01.10.2020 (18:40)

Военнослужащие ЗВО передали Военно-медицинскому музею экспонаты для формирования выставки, посвященной борьбе с COVID-19

Сегодня военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) передали Военно-медицинскому музею Минобороны России в Санкт-Петербурге экспонаты для формирования выставки, посвященной борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Военнослужащие пополнили коллекцию музея специальным оснащением и снаряжением, которое помогало им проводить дезинфекцию, а также фотографии специальных мероприятий оказания помощи пожилым людям на самоизоляции и медикам.

Сотрудники музея также собрали экспонаты пандемии, направленные из более 10 городов, в том числе Москвы, Рязани и Владимира. Среди планируемых к экспонированию предметов документы, фотографии, видеоролики, медицинская аппаратура и принадлежности, а также произведения искусства, отражающие работу врачей. Экспозиция откроется после отбора, формирования, научного осмысления и обобщения собранных материалов.

Военнослужащие подразделений РХБ защиты ЗВО в пиковый период пандемии днём и ночью в 26 регионах страны проводили мероприятия по дезинфекции социальных, транспортных, образовательных учреждений, промышленный предприятий, что способствовало безостановочной работе больниц, станций скорой медицинской помощи и транспортной инфраструктуры. Также военнослужащие ЗВО проводили мероприятия дезинфекции в Итальянской Республике.

Справочно:

Расположенный в Санкт-Петербурге Военно-медицинский музей Минобороны России хранит более 450 тыс. уникальных экспонатов, отражающих основные этапы становления и развития российской медицины и вклад её выдающихся представителей в мировую науку: произведения изобразительного искусства, коллекции медицинских инструментов, лекарственных средств, формы одежды гражданских и военных медиков, предметы военно-медицинского снабжения, указы, атласы, медицинские книги, более 300 персональных фондов видных деятелей медицины и естествознания, в том числе В.М. Бехтерева, С.П. Боткина, И.И. Мечникова, И.П. Павлова, Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова и др., а также обширная фототека.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Музеи
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