01.10.2020 (18:30)

На Северном флоте начались «Командирские старты»

Сегодня на Северном флоте начались спортивные соревнования офицеров командного профиля под названием «Командирские старты».

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» в Североморске состоялась церемония соревнований, в которых принимают участие более 70 военнослужащих командного состава от командиров взводов до командиров соединений флота.

Соревнования открыл командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. Командующий флотом напутствовал спортсменов на упорную борьбу.

Впервые в «Командирских стартах» в составе команд участвуют женщины-военнослужащие командирского звена.

В течение трех дней офицеры будут сдавать нормативы на силу, быстроту, выносливость и точность. Все упражнения взяты из наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации. Участникам соревнований предстоит показать лучшие результаты в подтягивании на перекладине, сгибании-разгибании рук в упоре лёжа, в беге, а также в упражнениях военно-спортивного многоборья – стрельбе из пистолета Макарова и плавании. Завершающим этапом «Командирских стартов» станет легкоатлетическая эстафета.

Командирские старты проходят на Северном флоте шестой год подряд и уже стали традиционными. Их участники, показавшие наилучшие спортивные результаты, отправятся защищать честь Северного флота на Всеармейских соревнованиях, которые состоятся в ноябре в Москве.

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