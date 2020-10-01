Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.10.2020 (17:31)

В Санкт-Петербурге Центральный военно-морской музей в рамках мероприятий Года памяти и славы организовал показ мультимедийного фильма «Дорога жизни»

В Санкт-Петербурге Центральный военно-морской музей в соответствии с планом мероприятий Года памяти и славы организовал показ мультимедийного анимационного фильма «Дорога жизни».

В рамках проекта «Мультимедиа в музее» в создании анимационного фильма «Дорога жизни», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли активное участие студенты кафедры графического дизайна Санкт-Петербургского государственного университета.

Фильм посвящен подвигу жителей блокадного Ленинграда, героям обороны города в период 1941–1943 гг. По словам зрителей, они «прожили всего несколько минут жизнью людей, преодолевающих страх, ужас, боль, голод и победивших в войне своей верой, стойкостью, силой и любовью к родному городу, к Родине».

Заведующий филиалом Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» Виктор Березняцкий поблагодарил коллектив студентов кафедры графического дизайна Санкт-Петербургского государственного университета и руководителя Иляну Маховикову за прекрасную творческую работу, мастерство и профессионализм, пожелал ребятам дальнейших успехов в их профессиональной деятельности.

Также фильм демонстрировался в Санкт-Петербурге на уличных экранах Центрального парка культуры и отдыха имени С.М. Кирова.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
Новости по теме:
Военные строители отреставрировали историческое здание штаба Черноморского флота
Минно-тральные силы ВМФ России развиваются и планомерно пополняются новыми кораблями противоминной обороны
Уникальные материалы о подвиге десантников 6 роты из Пскова передадут в Музей истории ВДВ
Заместитель Министра обороны России Андрей Картаполов принял участие в открытии Музея Карельского фронта

Метки:
Военно-Морской Флот , Музеи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false