01.10.2020 (17:31)

В Санкт-Петербурге Центральный военно-морской музей в рамках мероприятий Года памяти и славы организовал показ мультимедийного фильма «Дорога жизни»

В Санкт-Петербурге Центральный военно-морской музей в соответствии с планом мероприятий Года памяти и славы организовал показ мультимедийного анимационного фильма «Дорога жизни».

В рамках проекта «Мультимедиа в музее» в создании анимационного фильма «Дорога жизни», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли активное участие студенты кафедры графического дизайна Санкт-Петербургского государственного университета.

Фильм посвящен подвигу жителей блокадного Ленинграда, героям обороны города в период 1941–1943 гг. По словам зрителей, они «прожили всего несколько минут жизнью людей, преодолевающих страх, ужас, боль, голод и победивших в войне своей верой, стойкостью, силой и любовью к родному городу, к Родине».

Заведующий филиалом Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» Виктор Березняцкий поблагодарил коллектив студентов кафедры графического дизайна Санкт-Петербургского государственного университета и руководителя Иляну Маховикову за прекрасную творческую работу, мастерство и профессионализм, пожелал ребятам дальнейших успехов в их профессиональной деятельности.

Также фильм демонстрировался в Санкт-Петербурге на уличных экранах Центрального парка культуры и отдыха имени С.М. Кирова.

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