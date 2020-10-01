01.10.2020 (17:20)

Представители Главного командования ВМФ приняли участие в открытии фирменного магазина «Армия России» в Санкт-Петербурге

1 октября в центре Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие знакового магазина «Армия России» (АО «Военторг»). Главное командование Военно-Морского Флота на церемонии представил заместитель начальника Военного учебно-научного центра ВМФ контр-адмирал Александр Карпов. Органы военно-политической работы ВМФ на церемонии представлял полковник Дмитрий Дзюма.

Участники мероприятия перерезали ленточку на входе в магазин, расположенный на Большом проспекте Петроградской стороны. По оценке организаторов торжественной церемонии, АО «Военторг» создало уникальное пространство в магазине «Армия России».

Гости и участники церемонии осмотрели площади магазина и оценили оригинальный интерьер первого торгового зала, где кассовая зона и наливной пол имитируют взлетную палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». В зале размещено более 2 тыс. товаров, в том числе дизайнерские линейки мужской, женской и детской одежды, отвечающие современным стандартам качества и модным трендам. Во втором торговом зале представлены образцы военной формы одежды, произведенные на собственном предприятии в Санкт-Петербурге, а также большой ассортимент нарукавных и нагрудных нашивок, знаков различия.

На современных стеллажах размещены товары повседневного пользования для военнослужащих, детские игрушки, аксессуары и сувениры с символикой видов и родов войск.

На торжественной церемонии открытия присутствовали также представители Западного военного округа, руководители военных учебных заведений, губернатор Санкт-Петербурга и глава администрации Петроградского района города.

В свое время Министерство обороны Российской Федерации передало АО «Военторг» право на использование знака «Армия России» с целью донести до широкой аудитории не только качественные товары, но и своего рода философию «Армия России — стиль жизни», тем самым внести свой вклад в укрепление патриотических ценностей и развитие гордости за российские Вооруженные Силы.

Бренд «Армия России» представлен более чем в 30 одноименных магазинах разного формата в региональных центрах от Калининграда до Курильских островов.

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