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01.10.2020 (18:12)

Около 10 тыс. военнослужащих в Сибири примут участие в итоговой проверке за 2020 год

В соединениях и воинских частях 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в регионах Сибири, около 10 тыс. военнослужащих сдадут контрольные занятия, которые станут последним этапом подготовки перед итоговой проверкой за 2020 год.

Контрольные занятия пройдут в течение недели. Военнослужащим объединения предстоит выполнить нормативы по стрельбе из всех видов стрелкового оружия, продемонстрировать свою профессиональную выучку по предметам боевой и специальной подготовки, сдать зачеты по вождению гусеничной и колесной техники, а также выполнить контрольные стрельбы из вооружения боевых машин. На занятиях особое внимание будет уделяться проверке индивидуального мастерства военнослужащих и слаженным действиям в составе взводов и рот.

Сдача контрольных занятий в соединениях и воинских частях 41-й общевойсковой армии ЦВО станет последним этапом перед итоговой проверкой объединения за 2020 год. Она стартует 5 октября и продлится в течение месяца. Около 40 подразделений претендуют на почетное наименование «ударное».

Кроме того, в рамках итоговой проверки за 2020 год на полигонах Республики Тыва, Кемеровской и Новосибирской, областей пройдут тактико-специальные учения с участием соединений и воинских частей ЦВО.

Справочно:

В состав 41-й общевойсковой армии ЦВО входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Проверка боеготовности
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