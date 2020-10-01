01.10.2020 (17:45)

В военных комиссариатах Свердловской области предпринимаются все меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции

В военных комиссариатах Свердловской области предпринимаются все меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области полковник Сергей Чирков.

«В связи с тем, что мероприятия осеннего призыва осуществляются в условиях активного противодействия распространения коронавиусной инфекции, в военкоматах Свердловской области предпринимаются все необходимые меры для сохранения здоровья призывников, медицинских работников и всех должностных лиц, задействованных в ходе призыва», - сказал полковник Сергей Чирков.

Полковник Чирков пояснил, что на заседания призывных комиссий будут вызывать определенное количество человек во избежание ненужной скученности. На входах в военкоматы (призывные пункты) установлены посты контроля для проведения термометрии тела и опроса о состоянии здоровья сотрудников и всех прибывающих граждан. Там же оборудованы места для дезинфекции обуви, антисептической обработки рук, выдачи средств для защиты органов дыхания.

Он также добавил, что для обеспечения осеннего призыва в местах дислокации частей Центрального военного округа сформированы дезинфекционные команды, которые проведут специальную обработку помещений призывных комиссий и сборного пункта, а также транспорта, предназначенного для перевозки призывников.

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